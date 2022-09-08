Скриншот из видео ЧП Красноярск

7 сентября в Красноярске в Покровке на улице группа силовиков задержала двух прохожих. Видео опубликовал паблик «ЧП Красноярск».

Все произошло в районе улиц Линейная-Мартынова. На кадрах видно, как двое прохожих идут по тротуару. Внезапно из стоящего у перекрестка микроавтобуса выбегают несколько мужчин, как в штатском, так и в форме, а затем валят пешеходов на землю. По словам очевидцев, задержание сопровождалось стрельбой в воздух.

В МВД по Красноярскому краю подтвердили, что задержание проводили сотрудники уголовного розыска. Однако подробностями делиться не стали.