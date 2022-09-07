В Красноярском крае строят первый кампус для техникума

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском крае строится первый в регионе кампус для техникума. Он будет реализован в Уяре, на базе Уярского сельскохозяйственного техникума. Он будет рассчитан на 300 мест, сообщили в краевом правительстве.

Учреждение называют высокотехнологичным центром профессионального обучения: техникум выпускает ветеринаров, зоотехников, агрономов и сельскохозяйственников. В сентябре техникум получил грант в 100 миллионов рублей на создание учебно-лабораторного корпуса с мастерскими по переработке мяса, цифровым технологиям в агробизнесе, современным методам агрономических исследований и автоматизации животноводства.

– Обновленный техникум с современными технологиями обучения уже привлекает молодежь, и в ближайшей перспективе число студентов здесь превысит тысячу человек. Да, мы строим современный кампус, что само по себе редкий случай для учреждения среднего профобразования. Но важно также организовать здесь комфортную среду, благоустроить территорию. Возможно, предусмотреть достойный спортивный комплекс., – отметил премьер краевого правительства Юрий Лапшин.