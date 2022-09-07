В Красноярске нарисовали граффити с котами-маскотами молодежных центров

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске появилось граффити «9 жизней» с мультяшными котами в различных образах. Арт-объект нарисовали в районе Металлургов, 22а. Картина представляет собой не просто изображение случайных котов – каждый из них олицетворяет собой один из молодежных центров Красноярска.

К примеру, один из котов – явный военный в берете, – отсылает к молодежному военно-спортивному центру «Патриот». На его головном уборе красуется символ учреждения. Кошка за ноутбуком представляет молодежный IT-центр.

– Автором идеи стрит-арта «9 жизней» стала художница Жанна Фирчук. А помогли ей в реализации проекта ребята из бригады художников Трудового отряда Главы города и конкурс социальных проектов «Территория Красноярский край», – добавили в мэрии.