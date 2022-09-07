На Театральной площади Красноярска в субботу пройдет «Городская ярмарка»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в эту субботу пройдет «Городская ярмарка». Горожан приглашают на Театральную площадь отведать фермерские продукты, дикоросы и выпечку. Будут также представлены экзотические блюда – например, один из участников ярмарки планирует привезти ветчину, закатанную в пудовой бочке.

На ярмарку съедутся хозяйства с Березовского, Сухобузимского, Емельяновского и Манского районов, также приедут фермеры из Минусинска, Дивногорска, Ачинска и других городов края. Гостями города станут аграрии из Алтайского края и Хакасии.

Помимо еды, будут представлены и традиционные сувениры: изделия из дерева и бересты, матрешки, кухонные принадлежности, керамика, украшения. Обзавестись всем этим можно будет с 10:00 до 17:00.