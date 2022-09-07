Суд снова арестовал имущество красноярского бизнесмена Быкова

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Емельяновский районный суд вновь арестовал имущество Анатолия Быкова. Ранее Красноярский суд отменил арест его активов на 9,5 миллионов рублей из-за ошибки следователей – они направили ходатайство об аресте не в тот район. После апелляции защиты арест был отменен, но дело вновь направили на рассмотрение.

Как сообщили в прокуратуре, речь идет об аресте тех же самых активов Быкова, которые были арестованы ранее. В ведомстве добавили, что через это имущество потерпевшие по делу бизнесмена получат компенсации, также, возможно, из этих денег будет выплачен штраф, если он будет назначен Быкову.

Имущество, о котором идет речь, это шесть нежилых зданий, найденных правоохранителями в июле. Теперь они уйдут с молотка на выплаты родственникам 48-летнего мужчины, убитого в 1998 году, в смерти которого обвиняют Быкова.