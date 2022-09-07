Жители деревни под Красноярском жалуются на перебои с получением воды. Фото: gornovosti.ru

Под Красноярском, в деревне Минино, местные жители живут без воды уже четыре дня с небольшими перерывами. Об этом сообщают Gornovosti.

В качестве причины называют повреждение трубопровода. Местные рассказали журналистам, что вода пропала еще 4 сентября. По их версии, дорожники, строящие дорогу Красноярск-Элита пробили трубу. С тех пор начались перебои: 6 сентября воду дали, но ненадолго, сегодня ее вновь нет.

В администрации Емельяновского района проблемы с водой подтвердили, но причину назвать затруднились. Воду жителям деревни должны дать вот-вот – в 18:00 часов. Но не факт, что ее затем не перекроют вновь.