В Красноярске по делу о падении ворот на ребенка задержали главного инженера УК. Фото: СК по краю

7 сентября в Красноярске задержали главного инженера УК «Смарт-Сити» по делу о падении хоккейных ворот на ребенка. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Следователи завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». 38-летнего инженера будут допрашивать.

Напомним, что 5 сентября 7-летний мальчик с отцом и бабушкой играл в мяч в хоккейной коробке во дворе на Авиаторов, 45. В какой-то момент он руками повис на перекладине ворот. В итоге конструкция рухнула на ребенка, мальчик госпитализирован. Его состояние оценивается, как средней тяжести.

Оказалось, что ворота не были закреплены. В управляющей компании комментировали, что в паспорте объекта крепление ворот на спортивной площадке не предусмотрено. Однако эксперт по оценке безопасности спортивного оборудования Андрей Румак отметил, что хоккейные ворота относятся к понятию «универсальный инвентарь». А все универсальное оборудование, так как оно не имеет эксплуатации под надзором специалистов, обязано быть закреплено.

Кто прав, кто виноват, выяснит следствие. Расследование уголовного дела находится на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.