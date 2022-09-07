На городской ярмарке будут продавать ветчину из пудовой бочки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Участники ярмарки представят широкий ассортимент продуктов питания. Посетители смогут купить хлебобулочную и молочную продукцию, мясные деликатесы, колбасы, мёд, дикоросы, северную и морскую рыбу. Гурманы оценят сыр местного производства. Специалисты утверждают, что по вкусовым качествам сибирские сыры не уступают зарубежным аналогам. Один из предпринимателей привезет на ярмарку ветчину в пудовой бочке.

Среди участников ярмарки крестьянско-фермерские хозяйства Берёзовского, Сухобузимского, Емельяновского, Манского районов, фермеры приедут из Минусинска, Дивногорска, Сосновоборска, Ачинска, а также из Алтайского края и Хакасии.

Гостям ярмарки предложат травяные сборы, свежийкедровый орех, знаменитое сибирское варенье из молодых шишек. В ярмарочных рядах будет также представлена продукция садоводов, выращенная на приусадебных участках. Посетителей согреют горячими напитками и угостят свежей выпечкой, для них также будут работать тематические фотозоны.

Ремесленники порадуют жителей и гостей города изделиями из дерева и бересты: традиционными русскими матрешками, кухонной утварью, плетеными корзинами и игрушками.

Впервые в ярмарке принимает участие бизнес-клуб молодых предпринимателей Красноярска «Улей», созданный на базе муниципального центра содействия малому и среднему предпринимательству. Ремесленники представят авторские керамические изделия, аксессуары и украшения, сувенирную полиграфию с уникальным дизайном и кондитерские изделия из шоколада с эксклюзивными добавками.

Всех посетителей фестиваля ждет интересная развлекательная программа с конкурсами и призами от участников ярмарки.

Напомним, ярмарочные мероприятия проводятся по поручению губернатора Красноярского края Александра Усса и являются одним из инструментов поддержки агробизнеса в сегодняшней экономической ситуации.