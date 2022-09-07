Житель Железногорска пинцетом украл из родительского сейфа 56 тысяч рублей. Фото: МВД по краю

В Железногорске задержали 25-летнего парня, который с помощью пинцета обокрал родителей на 56 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Сына железногорца заподозрили практически сразу. Он жил в квартире с родителями, а после пропажи денег он пропал и на связь не выходил. Вскоре его задержали в Красноярске. Ранее судимый парень рассказал, что сломал сейф топором, а затем с помощью пинцета вытащил деньги – 56 тысяч рублей – половину хранившейся суммы.

Свою вину парень признал. Он дал расписку, что вернет всю украденную сумму. Полицейские же завели уголовное дело по статье «кража». Ему грозит до 5 лет.