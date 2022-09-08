Segezha Group выпустила в Енисей маленьких осетров

6 сентября экологи Segezha в Красноярском крае – АО «Лесосибирский ЛДК N1» и АО «Новоенисейский лесохимический комплекс», выпустили в Енисей более 12 тысяч мальков осетра сибирского, ценной промысловой рыбы.

Молодь поместили в естественную среду обитания в районе Прутовского мелководья. Это особо охраняемая природная территория, созданная в Енисейском районе Красноярского края для сохранения ценных пород рыб: осетра сибирского, стерляди, сига, тугуна. Мероприятие провели совместно с Енисейским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Так холдинг выполняет обязательства в рамках компенсационной экологической программы воспроизводства водных биологических ресурсов и их среды обитания.

Мальков вырастили на рыбоводном комплексе «Малтат» в п. Приморск Балахтинского района. Созданная на предприятии система замкнутого водоснабжения создает близкие к идеальным условия разведения и выращивания рыб.

Директор по экологии Segezha Group Вячеслав Мутьев подчеркивает: «Экологическая безопасность и сохранение биологических ресурсов являются приоритетными направлениями для Segezha Group. Суммарно за три года наши предприятия в Красноярском крае выпустили в Енисей и его притоки более 320 тысяч мальков хариуса и осетра сибирского. Мы систематически прикладываем все возможные усилия для снижения нагрузки предприятий на окружающую среду и сохранения биоразнообразия в регионах нашего присутствия».