В Красноярском крае по программе капремонта установят еще 314 лифтов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До конца года в 86 домах в Красноярском крае установят 314 лифтов по программе капремонта. Как сообщают в региональном минстрое, с 2014 года в домах региона установлено 2 762 лифта.

Новые лифты появятся в многоэтажках Красноярска, Ачинска, Дивногорска, Зеленогорска, Кодинска, Шарыпова и Назарова. Изначально в крае планировалось установить лифты в 251 доме, но в итоге добавили еще 86. Всего по программе капремонта в 2022 году заменят 1144 лифта в 337 домах.

В ведомстве передают, что все лифты отечественного производства. Они оборудованы энергосберегающими технологиями, антивандальными кабинами с поручнями и зеркалами. Кроме того, в лифтах установлены датчики, которые не позволят закрыть двери, если в проеме кто-то стоит.