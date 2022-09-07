Красноярцев предупредили о штормовом ветре 8 сентября Фото: ИВАНОВА Диана

8 сентября в Красноярском крае возможно штормовое усиление ветра. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

Сильный западный ветер ожидается в центральных и южных районах края. Возможны порывы до 20 метров в секунду, а местами – до 25 м/с, подобное усиление характеризуется как шторм.

Что касается температуры, то в Красноярске ожидается около +19 градусов днем и +6 – ночью. Без осадков. Сухая и ветреная погода означает и повышение пожарной опасности. В МЧС по краю призывают быть осторожнее при обращении с огнем.