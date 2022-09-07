В Красноярске группу аферистов будут судить за обман 22 человек на 7,3 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в суд ушло дело четырех аферистов, обманувших людей на 7,3 миллиона рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

С 12 по 21 сентября 2021 года подсудимые звонили на домашние номера красноярцев и представлялись полицейскими. Дальше – по стандарту, звонивший говорил, что родственник собеседника попал в ДТП, затем передавал трубку тому самому «родственнику», который просил деньги, чтобы избежать уголовного преследования.

Таким образом, за полторы недели аферисты обманули 22 человека на сумму 7,3 миллиона рублей. В их отношении завели уголовное дело. Спустя год материалы были переданы в суд.