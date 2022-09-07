В Назарове появилась новая схема мошенничества Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назарове Красноярского края аферисты отрабатывают на жителях новую схему мошенничества. Об этом сообщает «Запад24».

Группа людей, которые представляются сотрудниками компании «ЭнергоТехБезопасность» ходят по квартирам и предлагают пожилым назаровцам замерить электрическое напряжение в доме. При этом они убеждают людей купить вольтметр за 28 тысяч рублей со скидкой 9990 рублей. Хотя его реальная стоимость чуть выше 500 рублей.

Пока о пострадавших от действий аферистов нет. Но если такие люди пришли к вам, позвоните в полицию.