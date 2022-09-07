Теперь по всей стране можно звонить и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi

Появление Voice over WiFi (VoWiFi) особенно актуально для новых жилых комплексов, где еще недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах.

Технологию VoWiFi на территории всей России первым внедрил МегаФон. Сервис позволяет использовать любой WiFi-роутер с доступом в интернет как базовую станцию. Компания начала внедрение технологии еще пару лет назад, и сначала пользоваться голосовыми вызовами через WiFi можно было только в Москве. В апреле 2020 года такая возможность появилась и в Красноярском крае. Теперь вызовы VoWiFi уже доступны по всей стране, а соединение возможно с абонентами любых операторов.

Добавим, для использования сервиса достаточно, чтобы смартфон был подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а в настройках устройства активирована функция VoWiFi. Технология работает более чем на 450 моделях смартфонов. По данным аналитиков, жители Красноярского края чаще всего пользуются технологией на Apple iPhone 11, iPhone 7 и Samsung Galaxy A51.