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Общество7 сентября 2022 3:49

Теперь по всей стране можно звонить и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi

Это стало возможным благодаря внедрению технологии Voice over WiFi
Полина КУЗНЕЦОВА

Появление Voice over WiFi (VoWiFi) особенно актуально для новых жилых комплексов, где еще недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах.

Технологию VoWiFi на территории всей России первым внедрил МегаФон. Сервис позволяет использовать любой WiFi-роутер с доступом в интернет как базовую станцию. Компания начала внедрение технологии еще пару лет назад, и сначала пользоваться голосовыми вызовами через WiFi можно было только в Москве. В апреле 2020 года такая возможность появилась и в Красноярском крае. Теперь вызовы VoWiFi уже доступны по всей стране, а соединение возможно с абонентами любых операторов.

Добавим, для использования сервиса достаточно, чтобы смартфон был подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а в настройках устройства активирована функция VoWiFi. Технология работает более чем на 450 моделях смартфонов. По данным аналитиков, жители Красноярского края чаще всего пользуются технологией на Apple iPhone 11, iPhone 7 и Samsung Galaxy A51.