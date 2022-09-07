Красноярска отсудила у магазина более 460 тысяч рублей за некачественный iPhone Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница села Новобирилюссы взыскала с новосибирского «РеСтора» более 460 тысяч рублей за некачественный iPhone. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Девушка купила премиальный смартфон в 2019 году, но тот вскоре сломался. Она неоднократно обращалась к продавцу с претензиями, но все они были проигнорированы. Тогда в дело вмешался Роспотребнадзор.

В итоге суд встал на сторону жительницы Красноярского края. В пользу девушку взыскали следующие суммы:

- за бракованный товар - 36142 рублей;

- неустойка - 254078,26 рублей;

- моральный вред – 3 000 рублей;

- штраф – 146 610, 13 рублей;

- расходы по составлению искового заявления – 3 000 рублей;

- судебно-техническая экспертиза - 18 000 рублей.

Продавец же с решением суда не согласен.