В Красноярске капремонт цирка возобновится в 2022 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Капитальный ремонт цирка в Красноярске возобновится уже в 2022 году. Об этом сообщил депутат Заксобрания Илья Зайцев.

Федеральный минкульт выделит на реконструкцию 146 миллионов рублей. На эти средства уже в текущем году начнется восстановление теплового контура здания и капитальный ремонт купола.

Напомним, что цирк был закрыт на ремонт в 2019 году. Но капремонт откладывался из-за подорожания стройматериалов и новых правил содержания животных.