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Общество7 сентября 2022 3:26

В Красноярске капремонт цирка возобновится в 2022 году

Деньги из федерального бюджета вскоре поступят
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске капремонт цирка возобновится в 2022 году

В Красноярске капремонт цирка возобновится в 2022 году

Фото: Мария ЛЕНЦ

Капитальный ремонт цирка в Красноярске возобновится уже в 2022 году. Об этом сообщил депутат Заксобрания Илья Зайцев.

Федеральный минкульт выделит на реконструкцию 146 миллионов рублей. На эти средства уже в текущем году начнется восстановление теплового контура здания и капитальный ремонт купола.

Напомним, что цирк был закрыт на ремонт в 2019 году. Но капремонт откладывался из-за подорожания стройматериалов и новых правил содержания животных.