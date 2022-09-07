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Общество7 сентября 2022 2:54

В Енисее на окраине Красноярска обнаружены масляные пятна от нефтепродуктов

Береговую линию обработали сорбентом
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Енисее на окраине Красноярска обнаружены масляные пятна от нефтепродуктов

В Енисее на окраине Красноярска обнаружены масляные пятна от нефтепродуктов

Фото: Мария ЛЕНЦ

6 сентября в Красноярске в районе 2-й Краснофлотской на берегу Енисея обнаружены крупные масляные пятна. Об этом сообщает Красноярская служба спасения.

Вдоль береговой линии специалисты обнаружили несколько масляных пятен от нефтепродуктов. Специалисты минэкологии взяли пробы воды для исследования. Спасатели же обработали 200 квадратных метров береговой линии сорбентом.

Утром 7 сентября акваторию Енисея в районе 2-й Краснофлотской проверили еще раз. Новых пятен не обнаружено, береговую линию обработали вновь. Всего было потрачено 40 кг сорбента.