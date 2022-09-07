В Красноярск отправили первый прогулочный катамаран. Фото: vk.com/j_verhushina

В Красноярск везут первый прогулочный катамаран, который будет ходить до Дивногорска. Об этом в своих соцсетях рассказала замруководитель администрации губернатора Юлия Верхушина.

По словам чиновницы, судно пойдет по северному морскому пути. В Красноярске катамаран встретят через 25-30 дней. Катамаран Ecocruiser будет работать в качестве прогулочного судна, и ходить до Дивногорска и обратно.

Ранее сообщалось, что длина катамарана составит около 31 метра, ширина – 10,3 метра. Вместительность – 130 пассажиров.