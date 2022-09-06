Охранники бара избили молодую пару в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция расследует инцидент с избиением посетителей в одном из баров города. В органы обратилась мать пострадавшей девушки – она рассказала, что ее дочь и молодого человека избили охранники заведения.

Согласно заявлению, у парня 2002 года и девушки 1998 года рождения разгорелся конфликт с посетителями. Охранники вывели пару на улицу, а дальше, по словам заявителей, избили и ограбили молодого человека.

В полиции сейчас проверяют историю. Молодым людям выдали направление на судмедэкспертизу, а полицейские опрашивают участников и свидетелей конфликта.