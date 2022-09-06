В Канске поймали курьера-наркомана, который прятал закладки с веществами

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Канске сотрудники полиции задержали наркокурьера. 41-летний мужчина прятал героин по тайникам, разбросанным по городу. Его задержали буквально с поличным, а при себе нашли не только «товар», но и дозу для самого курьера.

Мужчина ранее уже был судим за распространение наркотиков, поэтому сотрудники полиции приглядывали за ним. Правоохранители заметили, что их старый знакомый снова вышел на «работу», и задержали его с поличным возле одного из тайников.

По карманам у курьера были разложены 16 свертков с порошком, а также шприц, уже заряженный героином. Всего при себе мужчина имел 10 граммов вещества. Он пояснил, что шприц и один из пакетиков был предназначен для него самого.

На мужчину завели сразу два уголовных дела и арестовали его. Учитывая криминальное прошлое курьера, за новые преступления ему грозит серьезный срок в колонии.