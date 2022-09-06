На острове Отдыха в Красноярске появилось ночное освещение

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске смонтировали уличные столбы на острове Татышев. Фонари будут освещать пешеходную зону в ночное время суток, при этом столбы расставлены только вдоль тротуара – в лесной зоне по-прежнему будет темно.

Как пояснили в мэрии, светильники смонтировали на участке от «Спортэкса» до дамбы. На столбах установлены современные светодиодные фонари.

– Эта асфальтированная пешеходная дорожка пользуется популярностью у жителей микрорайона Пашенный. Она ведёт к автобусным остановкам на Коммунальном мосту. Также красноярцы используют пешеходную дорожку для вечерних променадов, – отметили в администрации.