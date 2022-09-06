Банковский сектор прогнозирует рост рынка розничного кредитования в 1,5 раза во втором полугодии

В одном из крупнейших банков фиксируют прирост продаж розничных кредитов пятый месяц подряд – в августе выдачи кредитов физлицам увеличились на 15%. За счет снизившихся ставок и действия госпрограмм банк ожидает резкого роста розничного рынка во втором полугодии, который может вырасти минимум в 1,5 раза по сравнению с первым. Об этом в рамках ВЭФ-2022 заявил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

«Рынок розничного кредитования растет уже пятый месяц подряд. За июль-август мы выдали больше 300 млрд рублей кредитов физлиц – на 12% больше, чем за весь второй квартал. В августе рост отмечен во всех сегментах, продажи обновили новый рекорд, уступив только февральским значениям, когда розничный сектор переживал неестественный ажиотаж. Подобная активность заемщиков объясняется снизившимся уровнем ставок по кредитам, а также продолжением госпрограмм по наиболее популярным продуктам – ипотеке и автокредитованию. С их помощью сейчас покупается каждая вторая квартира и каждый пятый автомобиль. Рассчитываем, что во втором полугодии продажи розничных кредитов вырастут минимум в 1,5 раза по сравнению с первым, и уже в следующем году мы сможем вернуться на траекторию уверенного роста всего рынка», – отметил Анатолий Печатников.