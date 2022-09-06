Банковская система поддержит российские семьи

В дополнение к государственным программам, в последние годы и банковский сектор реализует собственные форматы поддержки семьи. Такие, например, как дополнительные скидки по ипотечным кредитам, детские карты, оплата услуг без комиссии, страховка отдыха и другие.

Как отметил в рамках форума Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ:

- Сегодня банки стали одним из драйверов социальной политики в России. Они уже не просто партнёры государства по перечислению средств по программам поддержки населения, а их полноценные участники. Для нас адресная помощь семьям с детьми стала приоритетной задачей. Несмотря на объективные ограничения этого года мы сохраняем в полном объеме все наши планы по финансированию программ поддержки населения и будем только наращивать число социальных проектов для всех категорий клиентов.

Слова эксперта подкреплены и конкретными цифрами. В качестве допподдержки, только с начала текущего года перечислено 150 млн рублей семьям, которые получают выплаты от государства на карту банка, оформлено более 100 тысяч детских карт, на время летнего отдыха застраховано более 50 тысяч детей, на 1,5 млрд рублей оформлено ипотечных кредитов с дополнительным дисконтом для многодетных семей, более чем на 800 млн рублей поддержали единовременными выплатами клиентов старшего поколения. Согласно обнародованным на ВЭФ-2022 планам, всего за два года банк выделит на поддержку семей 3 млрд рублей.

Реклама