В красноярской БСМП появился второй в крае уникальный хирургический робот-микроскоп

Фото: минздрав

Красноярский край одним из первых в стране получил уникальные хирургические роботизированные микроскопы для проведения высокотехнологичных операций на сосудах сердца и головного мозга. Всего таких аппаратов в России три – один в Краснодаре и два в Красноярске. Стоимость микроскопа более 45 млн рублей. Средства выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение» по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Оборудование поставлено в Краевую клиническую больницу и в БСМП, где уже было успешно опробовано.

Больше возможностей

Новый микроскоп – гибридная установка со встроенными роботизированными функциями. В ней совмещены возможности микроскопа (до 42-кратного увеличения), эндоскопа и ангиографа. Примечательно, что в отличие от ангиографа, где изображение дает рентген-излучение, здесь используется другая технология – контрастное вещество, которое светится под инфракрасным излучением, что исключает возможность облучения пациента и медиков. Методика позволяет наиболее безопасно выполнять операции на сосудах головного мозга и в режиме реального времени видеть не только их снаружи, но и ток крови внутри, что принципиально в плане профилактики осложнений.

У нового оборудования несколько значимых преимуществ: более сильная оптика и направленный свет, автоматическая фокусировка. Кроме того, данный микроскоп совмещен с эндоскопом. За несколько секунд эндоскопическая камера выводит изображение в окуляры микроскопа и на монитор, операторы видят картину полностью, что обеспечивает высокий контроль в ходе операции. Еще одна функция, которая облегчает работу хирурга - во время операции, при переходе от одного участка головного мозга к другому, микроскоп «запоминает» исходное положение и может вернуться назад с сохранением фокуса.

Заглянуть «за угол»

Первую операцию с использованием нового микроскопа при удалении опухоли головного мозга в БСМП провел врач-нейрохирург, профессор Андрей Народов. Ранее первая операция по клипированию аневризмы состоялась в Краевой клинической больнице.

– На сегодняшний день это самые лучшие аппараты. Их преимущество в том, что кроме оптического увеличения они оснащены рядом дополнительных модулей, – поясняет Андрей Народов. – Ангиографический модуль используется при операциях на сосудах головного мозга, операциях по поводу нейроонкологии, при воспалительных заболеваниях. В таких случаях важно определить скорость кровотока, источник кровоснабжения. Этот модуль очень помог при проведении первой операции на головном мозге: оперировали большую артерию, венозную аневризму с кровоизлиянием. Ангиограф позволил эффективно визуализировать не только раны вообще, но и контрастировать сосудистую сеть патологического новообразования, более точно найти питающие и отводящие сосуды. Это минимизирует кровопотерю и улучшает результат лечения больных. Эндоскопический модуль помогает увидеть картину заболевания более точно и четко. И даже больше – с его помощью можно заглянуть «за угол», благодаря срезу в 45 градусов.

В целом, на новом оборудовании будут оперировать пациентов, поступающих в больницу с аневризмами, проводить реконструктивные операции на сосудах головного мозга, опухолях, а также на спинном мозге.

КОНКРЕТНО

Красноярский край более 10 лет назад стал пилотной территорией в стране по открытию сосудистых центров. Под личным контролем губернатора края Александра Усса уже создана сеть из 12 сосудистых центров во всех территориях края, включая самую отдаленную северную точку – Норильск.