Железногорские полицейские за 30 минут разыскали заблудившуюся в лесу 73-летнюю женщину

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске полицейские за 30 минут смогли разыскать заблудившуюся 73-летнюю женщину, отправившуюся в лес за опятами. Как рассказали в пресс-службе МВД, горожанка сама связалась с дежурной частью и сообщила, что уже 3 часа блуждает по тропинкам и не может найти выход из массива.

На помощь немедленно отправился отряд ППС. Инспектор мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Александр Борисов обследовал лес, а его напарник - полицейский-водитель Роман Товстой через каждую минуту включал сигнальную громкоговорящую установку.

Созвонившись с потерявшейся женщиной по телефону, Борисов ориентировался на то, с какой стороны она слышит полицейскую сирену. Жительницу Железногорска нашли примерно за 30 минут.

- Следуя вместе с полицейским к патрульному автомобилю, женщина хотела продолжить сбор опят, увидев пень с грибами, но поняла, что времени на ожидание у стражей порядка нет. Поэтому согласилась, чтобы её просто отвезли домой, - пояснили в пресс-службе МВД.