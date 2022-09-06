В Красноярском крае зафиксировано замедление роста заболеваемости коронавирусом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае специалисты фиксируют замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщает главный санитарный врач Дмитрий Горяев, сейчас темп прироста за прошедшую неделю ниже, чем за предыдущую. В регионе намечается тенденция к стабилизации.

Но несмотря на то, что количество заболевших прекращает расти, меры профилактики никто не отменял. В связи с началом учебного года, массовым возвращением работников из отпусков, есть опасность заразится ковидом. При всех признаках заболевания необходимо обращаться к медикам.