Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье6 сентября 2022 4:50

В Красноярском крае зафиксировано замедление роста заболеваемости коронавирусом

Намечается тенденция к стабилизации
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае специалисты фиксируют замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщает главный санитарный врач Дмитрий Горяев, сейчас темп прироста за прошедшую неделю ниже, чем за предыдущую. В регионе намечается тенденция к стабилизации.

Но несмотря на то, что количество заболевших прекращает расти, меры профилактики никто не отменял. В связи с началом учебного года, массовым возвращением работников из отпусков, есть опасность заразится ковидом. При всех признаках заболевания необходимо обращаться к медикам.