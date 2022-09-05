За выходные в Красноярске поймали десятки пьяных водителей

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярске в минувшие выходные вновь прошел рейд «Трезвый водитель». Дорожная полиция ловила нарушителей по ночам: по словам полицейских, в ночь с субботы на воскресенье всего за полтора часа на одной лишь улице Партизана Железняка попались трое пьяных водителей.

Всего за выходные дни полиция задержала 39 нетрезвых автомобилистов. Большинству из них грозит штраф и лишение прав, но если кого-то поймали за рулем пьяным уже не в первый раз, этому водителю может грозить уже уголовная ответственность.

Примечательно, что перед началом рабочей недели красноярцы стараются не пить. В ГИБДД отметили, что провели рейд также утром понедельника в районе улицы 9 мая, и не смогли найти ни одного пьяного за рулем.