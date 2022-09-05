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Общество5 сентября 2022 12:47

В Красноярске открыли мемориальную доску архитектору городских стадионов и цирка

Открытие мемориала приурочено к юбилею одного из его проектов - Центрального стадиона
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Минспорта Красноярского края

Фото: Минспорта Красноярского края

В Красноярске открыли мемориальную доску, посвященную Виталию Орехову. Народный архитектор России был автором многих известных проектов – в том числе, дворца спорта им. Ивана Ярыгина, стадиона «Локомотив», дворца пионеров и красноярского цирка.

Мемориал Орехову разместили в холле Центрального стадиона, который также был построен по его проекту. Открытие доски приурочили к юбилею стадиона, которому в этом году исполняется 55 лет.

– Виталий Владимирович совершил прорыв с точки зрения градостроительной архитектуры. Он опередил время и до сих пор стадион остается знаковым архитектурным сооружением. И является для нас, спортсменов, местом силы и точкой притяжения, – заявил министр спорта края Денис Петровский.