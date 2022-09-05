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Происшествия5 сентября 2022 12:40

В Норильске будут судить членов группировки, организовавших подпольное казино

Всего за год они заработали больше десяти миллионов рублей
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Норильска утвердила обвинительное заключение в отношении пяти членов преступной группы. Их обвиняют в организации азартных игр – мужчины действовали с размахом и за год успели заработать на нелегальном бизнесе больше 10 миллионов рублей.

Как рассказали в ведомстве, азартными играми подозреваемые занялись в мае прошлого года. Они устраивали подпольные казино в замаскированных нежилых помещениях, где расставляли компьютеры с выходом в интернет.

Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура показала фотографии из конспиративного казино: члены группы даже создали в своем заведении некий уют, расставляя мебель, телевизоры и драпируя стены тканью. Вход в казино, разумеется, был без всяких вывесок.

Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

После задержания все имущество подозреваемых было арестовано. Самим участникам группы теперь грозят миллионные штрафы, либо же вовсе до шести лет колонии.