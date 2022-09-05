В Шарыповском районе водитель сбил двух подростков и скрылся Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шарыповском муниципальном округе 32-летний водитель на иномарке сбил двух подростков 14 и 17 лет. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Вечером в субботу мужчина на Hyundai Trajet сбил 14-летнюю девочку и 17-летнего парня-велосипедиста, которые шли по обочине дороги попутно автомобилю. В итоге подростки получили различные травмы и оказались в больнице.

Водитель же с места аварии сразу скрылся. Однако полицейские вскоре задержали лихача. Он рассказал, что выпил за рулем, а потому испугался ответственности, и решил просто уехать. Мужчина также добавил, что слишком поздно увидел подростков, не успев среагировать.

Как передают МВД по Красноярскому краю, в отношении автомобилиста завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 7 лет колонии.