В Красноярске открылся музыкальный фестиваль «Азия-Сибирь-Европа

Концерты проходят на площадках красноярской филармонии до 13 сентября. Фото Дмитрия Бондарева

В минувшие выходные в Красноярске открылся XX юбилейный международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа». Концерты проходят на площадках красноярской филармонии до 13 сентября.

Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа» проходит в Красноярске с 2001 года. Организаторами фестиваля выступают Красноярский камерный оркестр и отдел внешних связей департамента главы города администрации Красноярска. Художественный руководитель фестиваля – заслуженный деятель искусств РФ Михаил Бенюмов, исполнительный директор – заслуженная артистка России Лариса Маркосьян.

3 сентября открыли фестиваль звезды Большого театра. На сцену Красноярского театра оперы и балета имени Д. Хворостовского вышли оперная певица, обладательница голоса исключительной красоты сопрано Анна Аглатова и духовой квинтет главного театра страны. В сопровождении фестивального оркестра под управлением московского дирижера Арсентия Ткаченко для красноярских зрителей прозвучали арии из опер Моцарта, Доницетти, Россини и инструментальные сочинения для оркестра.

Участников и зрителей фестиваля приветствовал исполняющий обязанности главы города Владислав Логинов:

– Благодаря музыке, для которой не существует границ, даже в это непростое время Красноярск остается ведущей отечественной площадкой для творческого диалога звезд классической музыки. Состоявшийся концерт еще больше утвердил меня во мнении, что наш город – уникальное место, где артисты и зрители вместе создают невероятную атмосферу и дарят друг другу частицу своей души. Благодарю всех участников фестиваля и наш замечательный коллектив Красноярского камерного оркестра за поддержку и продолжение традиций.

По мнению Ларисы Маркосьян, фестиваль необходим для общения, взаимодействия публики и артистов.

– В каждый концерт мы привносим что-то новое, ведь музыка – это как космос, бесконечное количество разных музыкальных языков. Стараемся показать нашей публике множество музыкальных направлений, открыть различные инструменты. На фестивале этого года у нас звездопад из музыкантов Большого театра – сопрано Анна Аглатова, духовой квинтет, струнный квартет. Каждый год представляем мировые премьеры с диковинными инструментами: в этом году привезем в Красноярск самобытный восточный инструмент – тар, – рассказала Лариса Маркосьян.

9 сентября в Малом концерном зале зрители как раз услышат азербайджанский тар. 10 сентября в фанпарке «Бобровый лог» пройдет выступление Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова с программой «Музыка не для хора». Закроется фестиваль 13 сентября совместным выступлением Концертного хора и Красноярского камерного оркестра.

Детально ознакомиться с программой можно на сайте Красноярского камерного оркестра.