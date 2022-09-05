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Общество5 сентября 2022 10:10

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 733 человека

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 5 сентября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 733 человека

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 733 человека

Фото: Мария ЛЕНЦ

5 сентября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 733 человека. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлен 391 741 случай заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 629 человек. С начала пандемии выздоровел и выписался из больниц – 366 777 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 956 человек. Госпитализировано 40 человек.