В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 733 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

5 сентября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 733 человека. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлен 391 741 случай заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 629 человек. С начала пандемии выздоровел и выписался из больниц – 366 777 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 956 человек. Госпитализировано 40 человек.