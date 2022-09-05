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Общество5 сентября 2022 9:42

В Красноярске комиссия не допустила до конкурса на пост мэра трех кандидатов

Состоялось второе заседание конкурсной комиссии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске комиссия не допустила до конкурса на пост мэра трех кандидатов

В Красноярске комиссия не допустила до конкурса на пост мэра трех кандидатов

Фото: Мария ЛЕНЦ

5 сентября в Горсовете Красноярска состоялось второе заседание комиссии, которая будет выбирать нового главу города. По ее итогам из кандидатов в мэры исключили трех претендентов.

Всего было подано 24 заявки. Но по итогу остался 21. Из списка кандидатов были вычеркнуты Алексей Полковников, Валентин Мельников и Денис Перик. Они предоставили комиссии не весь пакет документов.

Следующий шаг состоится 8 сентября. В этот день состоится жеребьевка на порядок выступления в индивидуальном собеседовании.