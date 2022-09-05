В шахтерских городах Красноярского края продолжается реализация грантовых социальных программ

Участники Школы социального предпринимательства предлагают населению целый комплекс услуг. Например, курсы по обучению работе с квадрокоптером или уроки английского языка. Фото предоставлено компанией

Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» оценил ход реализации грантовых социальных программ в Красноярском крае. В конце августа эксперты провели аудит программ в городах Красноярского края – Бородино, Назарово и Шарыпово. Речь идет прежде всего о программах, реализуемых в рамках развития социального предпринимательства.

Красноярский край является одним из «пилотных» регионов – в 2013 году в городе Шарыпово начала работу Школа социального предпринимательства, где сотрудники муниципальных учреждений общего и дополнительного образования, культуры, спорта могли пройти обучение основам ведения социального бизнеса, от поиска своей «ниши» на рынке социальных услуг, подготовки бизнес-плана до внедрения и продвижения своего проекта. Наиболее жизнеспособные проекты участвуют в конкурсе «Созидание» и получают гранты Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ». Позже к программе подключились другие города края – Назарово и Бородино.

– Тема социального предпринимательства важна, так как она позволяет максимально широко вовлечь жителей в развитие социальной сферы в городе. Мы должны изучить практику, пошагово продумать перечень мероприятий и системно продвигать это направление в нашем городе, – отметил глава Назарово Владимир Саар.

В Красноярском крае участники Школы социального предпринимательства сегодня готовы предложить населению целый комплекс услуг. Среди них – бассейн для «грудничков», кабинет эндоскопии, группа продленного дня и уроки английского языка для младших школьников, студия лего-моделирования, курсы для подростков по обучению работе с квадрокоптером и многое другое.

– Выпускники Школы социального предпринимательства делают важные шаги для развития нашего города, – подчеркнул глава Бородино Александр Веретенников. – Замечательно, что их начинания поддерживает Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ». Пусть на конкурсной основе, но в этом и прелесть: появляются азарт, желание сделать свой проект еще привлекательнее и полезнее для жителей.

Добавим, Школа социального предпринимательства направлена на повышение эффективности решения социальных проблем территорий за счет развития социально-ориентированного малого бизнеса и предоставления актуальных услуг жителям. Программа реализуется СУЭК и Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» в партнерстве с Автономной некоммерческой организацией «Новые технологии развития».

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