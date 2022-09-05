В Красноярске на окне дома на Вавилова «повис» черный кот

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске на фасаде дома на Вавилова, 33 появилась необычная скульптура. Об этом сообщает городская администрация.

Архитекторы установили под винтажное круглое окно четырехэтажной «сталинки» скульптуру черного кота. На первый взгляд котика можно и не заметить, но сделано это специально:

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

- Скульптуру специально не стали устанавливать на видное место - кто заметит её, заметит и очень интересную архитектуру здания: круглое окно, с сохранившейся, интересной деревянной рамой, - пояснили в мэрии.

Черный кот на окне стал частью проекта «Бульвар для души»:

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

- Когда будете прогуливаться по Вавилова, дойдите до этого дома, посмотрите на котейку и улыбнитесь, - добавили в администрации.