В Красноярске за выходные полицейские задержали 39 пьяных водителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за выходные 3-4 сентября выявили 39 пьяных водителей. Об итогах рейда «Нетрезвый водитель» рассказали в ГИБДД.

Масштабные проверки на дорогах прошли в Советском районе Красноярске. Так, в ночь на воскресенье за полтора часа в районе дома на Партизана Железняка, 50А госавтоинспекторы поймали трех пьяных водителей. В общей сложности было выявлено 39 нетрезвых автомобилистов.

Дорожные полицейские напоминают, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. За повторный проступок рецидивисту грозит уголовная ответственность