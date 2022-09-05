В России отмечают рост продаж ипотеки четвертый месяц подряд

Спрос на базовые ипотечные программы по статистике одного из банков страны уже выше, чем на ипотеку с господдержкой, что говорит о восстановлении интереса заемщиков к покупке жилья на вторичном рынке.

По оценкам аналитиков ВТБ, рынок демонстрирует уверенный рост продаж – выдачи ипотеки в России за 8 месяцев превысили 2,6 трлн. рублей. Клиентами банка за восемь месяцев оформлено 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд. рублей, ипотечный портфель с начала года вырос на 10%. Только а августе заемщики провели 17,5 тысяч сделок на 83 млрд рублей из которых больше половины оформлены по стандартным программам банка, а 41 млрд. рублей – по льготным. Это говорит о восстановлении интереса к ипотеке на вторичное жилье.

- Рынок ипотеки в России растет уже несколько месяцев подряд, несмотря на традиционный сезонный фактор летних отпусков. В этом году отложенный спрос первого квартала «драйвит» выдачи наряду с продлением госпрограмм и снижением ставок по базовым банковским продуктам. По итогам восьми месяцев объем продаж превысил 2,6 трлн рублей – это ниже, чем в прошлом году, но при этом значительно выше результатов 2019-2020 гг. При этом август стал переломным месяцем для рынка вторичного жилья, спрос на который впервые за долгое время превысил льготные программы. Ипотека возвращается к своему равновесному значению, что обещает уверенный органический рост рынка осенью-зимой этого года», — комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.