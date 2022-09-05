Под Красноярском в районе Бирюсинского залива со скалы сняли группу из 10 туристов

В Красноярском крае в районе Бирюсинского залива со скалы сняли группу из 10 туристов. Фото: Служба спасения Красноярского края

4 сентября под Красноярском спасатели сняли со скалы группу из 10 туристов. Об этом сообщает Служба спасения региона.

Группа туристов поднялась на Казыреевский зуб в районе Бирюсинского залива на Красноярском водохранилище. Но если забраться на вершину удалось, то спуститься нет. Пришлось вызывать спасателей.

К месту приехали работники Дивногорского поисково-спасательного отряда. С помощью альпинистского снаряжения группа была спущена со скалы. Никто не пострадал.