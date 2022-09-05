В Красноярске покупатели за выходные опустошили открывшийся магазин «H&M». Фото: t.me/krisandresstyle

В Красноярске за выходные покупатели раскупили большую часть товара во вновь открывшемся магазине «H&M». Фотографии пустых полок в своем телеграм-канале опубликовала стилист Кристина Моргунова-Андресюк.

Красноярцы принялись закупаться во вновь открывшемся магазине 29 августа. Тогда образовались многометровые очереди. Но после минувших выходных вещей стало еще меньше.

Фото: t.me/krisandresstyle

При этом, по сообщениям горожан, еще в пятницу товара в магазине хватало, но к вечеру воскресенья осталось меньше половине. Десятки полок были абсолютно пусты. Напомним, что популярный бренд временно вернулся в Россию, чтобы распродать остатки вещей, после чего окончательно приостановит свою работу в стране.