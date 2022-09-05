Компания En+ Group помогла первоклассникам Дивногорска собраться в школу

Подарки помогут первоклашкам учиться только на пятерки. Фото предоставлено компанией

Российский энерго-металлургический холдинг En+ Group помог энергетикам Красноярской ГЭС и семьям Дивногорска собрать детей к 1 сентября. Благотворительную акцию «Собери ребенка в школу» в компании проводят ежегодно. 23 семьи сотрудников Красноярской ГЭС, где есть малыши-первоклашки, получили в подарок дневники и сертификаты на покупку школьных принадлежностей номиналом 3000 рублей. Еще 75 наборов с канцелярией на общую сумму более 110 тысяч рублей компания передала семьям Дивногорска, нуждающимся в социальной поддержке.

На торжественной линейке 1 сентября представители молодежного совета и руководства Красноярской ГЭС вручили 35 комплектов краевому государственному образовательному учреждению «Дивногорская школа». Комплекты со школьными принадлежностями, от ластика до мешков под сменную обувь, подарили первоклассникам – детям с особенностями развития. Еще 40 комплектов отправились подопечным благотворительного фонда «Дом милосердия» – детям из многодетных семей или семей с одним родителем, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Отметим, что поддержка сотрудников и жителей в регионах работы предприятий – одно из приоритетных направлений энерго-металлургического холдинга En+ Group, принципы развития которого задал основатель компании Олег Дерипаска.