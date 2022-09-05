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Общество5 сентября 2022 5:03

В Красноярске на владелицу павильона у парохода «Святитель Николай» завели уголовное дело

Проигнорировала все постановления о сносе здания
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на владелицу павильона у парохода «Святитель Николай» завели уголовное дело

В Красноярске на владелицу павильона у парохода «Святитель Николай» завели уголовное дело

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завели уголовное дело на владелицу незаконно возведенного кафе на левобережной набережной. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

В начале августа было принято решение о сносе павильона у парохода «Святитель Николай». Приставы вручили постановление владелице здания, но та проигнорировала решение. Тогда женщине выдали лист принудительного решения о сносе, и даже оштрафовали, но та продолжила игнорировать требования.

В итоге на предпринимательницу завели уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Ей грозит до 2 лет колонии.