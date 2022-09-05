В Красноярске водитель BMW разбил несколько машин и угрожал оружием. Фото: ЧП Красноярск

Ночью на улице 9 мая в Красноярске водитель BMW во дворе дома разбил несколько припаркованных машин. В ГИБДД сейчас разбираются в обстоятельствах.

Очевидцы рассказали, что водитель немецкой иномарки был явно в неадекватном состоянии. Жители пытались утихомирить мужчину, но тот достал пистолет и даже попытался выстрелить. В итоге оружие у него удалось отбить. Но мужчине удалось вырваться и скрыться с места происшествия.