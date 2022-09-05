В Красноярске вандалы оборвали лампы в подземном переходе на Карла Маркса. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

5 сентября в Красноярске вандалы оборвали лампы освещения в подземном переходе. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

Все произошло в переходе между Маркса, 80 и Маркса, 125. Судя по фото, кто-то пытался вырвать лампы, но удалось лишь оборвать их. Местные жители оставили жалобу в администрацию, и вскоре лампу вернули на место.

В мэрии призывают красноярцев фолтографировать факты вандализма, и отправлять в администрацию с указанием точного места.