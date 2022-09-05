В Красноярске ради строительства метро перекрыли площадь Революции. Фото: t.me/zaitsev24

В Красноярске 5 сентября начались подготовительные работы для строительства метро в районе площади Революции. Об этом сообщает депутат Заксобрания Илья Зайцев.

Сейчас площадь перекрыта. Рабочие демонтируют кустарники, урны и лавочки. Всю растительность пересадят на левобережную набережную, сквер в Кировском районе и в сквер Космонавтов.

Кроме того, из-за работ здесь не будет установлена новогодняя елка. Возможно, под работы попадет и часть парковки.