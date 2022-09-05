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Происшествия5 сентября 2022 1:42

В Красноярске мужчина выпал с третьего этажа сауны и разбился насмерть

Криминального характера смерти следователи не усмотрели
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске мужчина выпал с третьего этажа сауна и разбился насмерть

В Красноярске мужчина выпал с третьего этажа сауна и разбился насмерть

Фото: Мария ЛЕНЦ

4 сентября в Красноярске из окна третьего этажа выпал и разбился мужчина. В СК по Красноярскому краю подтвердили, что мужчина скончался.

Трагедия произошла в сауне «Ривьера». Мужчина не удержался на подоконнике и упал. Приехавшим медикам осталось лишь констатировать смерть. Очевидец происшествия рассказывал, что мужчина мог быть под воздействием наркотиков. В следкоме заявили, что смерть красноярца не носит криминальный характер.

В МВД рассказали, что погибшему 40 лет. Полицию вызвала сотрудница сауны, которая сообщила, что мужчина ведет себя неадекватно. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства трагедии.