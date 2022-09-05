В Красноярске ожидаются температурные качели на рабочей неделе Фото: Мария ЛЕНЦ

На новой рабочей неделе в Красноярске ожидаются температурные качели. Прогноз составил Гидрометцентр.

Начало недели будет прохладным. В понедельник и вторник дневная температура составит около +14-17 градусов, оба дня будет пасмурная погода, возможны небольшие дожди. По ночам около +7-9 градусов.

В среду и четверг погода наладится. Днем ожидается потепление до +21-22 градусов, в четверг даже выглянет солнце. Возможны небольшие дожди, а в четверг сильнейший ветер с порывами 6-17 метров в секунду. В среду ночь будет теплой – до +15 градусов, а вот в четверг с наступлением сумерек придет резкое похолодание – не выше +7 градусов.

В пятницу дождя не будет, но днем ожидается около +14 градусов. Ветер чуть стихнет. Ночью синоптики ожидают похолодание до +4 градусов.