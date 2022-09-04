«Аэрофлот» продлил распродажу авиабилетов из Красноярска до 11 сентября

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске авиакомпания «Аэрофлот» продлила распродажу билетов на самолеты со скидкой до 50%. Как сообщили в аэропорту краевой столицы, акция распространяется на 10 направлений.
Москва
от 7 000 руб. — в одну сторону
от 10 000 руб. — туда-обратно
Санкт-Петербург
от 7 800 руб. — в одну сторону
от 13 000 руб. — туда-обратно
Чита
5 000 руб. — в одну сторону (с багажом)
10 000 руб. — туда-обратно (с багажом)
Новый Уренгой
5 000 руб. — в одну сторону (с багажом)
10 000 руб. — туда-обратно (с багажом)
Тюмень
4 500 руб. — в одну сторону (с багажом)
9 000 руб. — туда-обратно (с багажом)
Иркутск
от 3 150 руб. — в одну сторону
от 4 500 руб. — туда-обратно
Екатеринбург
от 6 300 руб. — в одну сторону
от 9 000 руб. — туда-обратно
Благовещенск
от 4 550 руб. — в одну сторону
от 6 500 руб. — туда-обратно
Владивосток (АК «Аврора»)
от 8 400 руб. — в одну сторону
от 12 000 руб. — туда-обратно
Хабаровск (АК «Аврора»)
от 11 900 руб. — в одну сторону
от 17 000 руб. — туда-обратно
Отметим, что скидка распространяется на билеты, с датами перевозки по 30 ноября включительно. Их количество ограничено.