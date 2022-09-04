«Аэрофлот» продлил распродажу авиабилетов из Красноярска до 11 сентября

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске авиакомпания «Аэрофлот» продлила распродажу билетов на самолеты со скидкой до 50%. Как сообщили в аэропорту краевой столицы, акция распространяется на 10 направлений.

Москва

от 7 000 руб. — в одну сторону

от 10 000 руб. — туда-обратно

Санкт-Петербург

от 7 800 руб. — в одну сторону

от 13 000 руб. — туда-обратно

Чита

5 000 руб. — в одну сторону (с багажом)

10 000 руб. — туда-обратно (с багажом)

Новый Уренгой

5 000 руб. — в одну сторону (с багажом)

10 000 руб. — туда-обратно (с багажом)

Тюмень

4 500 руб. — в одну сторону (с багажом)

9 000 руб. — туда-обратно (с багажом)

Иркутск

от 3 150 руб. — в одну сторону

от 4 500 руб. — туда-обратно

Екатеринбург

от 6 300 руб. — в одну сторону

от 9 000 руб. — туда-обратно

Благовещенск

от 4 550 руб. — в одну сторону

от 6 500 руб. — туда-обратно

Владивосток (АК «Аврора»)

от 8 400 руб. — в одну сторону

от 12 000 руб. — туда-обратно

Хабаровск (АК «Аврора»)

от 11 900 руб. — в одну сторону

от 17 000 руб. — туда-обратно

Отметим, что скидка распространяется на билеты, с датами перевозки по 30 ноября включительно. Их количество ограничено.