Бывший хоккеист НХЛ Александр Сёмин стал президентом красноярского клуба «Сокол»

Александр Семин Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что бывший хоккеист НХЛ Александр Семин, недавно официально завершивший спортивную карьеру игрока, стал президентом красноярского хоккейного клуба «Сокол».

- В первую очередь, мне бы хотелось поблагодарить Александра Викторовича Усса, за то, что он доверил мне эту должность. Возможно, благодаря прошедшему недавно Матчу звёзд с заполненными трибунами у руководства Красноярского края еще больше вырос интерес к хоккею с шайбой. Ведь мой прощальный матч показал, что в Красноярске болельщики очень любят этот вид спорта. Самое главное теперь - хорошо играть! В клубе передо мной будет стоять задача идти только вперёд, показывать лучшие результаты и сделать всё лучше, чем было до этого. Я думаю, в этом состоит моя главная цель. Также буду заниматься привлечением внебюджетных средств в клуб, чтобы улучшить его работу, - отмечает Семин.

Как сообщает пресс-служба клуба, в команде также произошли еще несколько кадровых перестановок.

На должность генерального директора назначен Сергей Рабцун, имеющий большой управленческий опыт на руководящих должностях. Отметим, что руководитель ранее уже возглавлял красноярский клуб с 2015 по 2020 год.

Также в клубе появилась еще одна ставка – генеральный менеджер. Её займет красноярец Алексей Яшкин. Является воспитанником «Сокола». Сын Яшкина, Дмитрий, является нападающим питерского СКА и сборной Чехии.