В Красноярске 47-летняя женщина на Renoult врезалась в магазин

Фото: ГИБДД

В Кировском районе Красноярска 47-летняя женщина на Renoult врезалась в здание магазина, расположенного по улице Добролюбова. Как сообщили в ГИБДД, водитель не смогла справиться с управлением.

Фото: ГИБДД

Все произошло очень быстро. Женщина двигалась на Renoult улице Добролюбова, когда внезапно потеряла управление над автомобилем. Не сумев справиться с ситуацией, водитель врезалась здание магазина. Госавтоинспекторы отмечают, что алкогольного опьянения у женщины не зафиксирована, автолюбительница была трезва.

Фото: ГИБДД

Известно, что после аварии, женщина обратилась за помощью в медицинское учреждение. О тяжести и степени травм ничего не известно.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.